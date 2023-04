Laura Pausini presenta a Tgs e Rtp il tour e si emoziona pensando a Pippo Baudo VIDEO

Laura Pausini abbraccia la Sicilia e lo fa attraverso il Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud, Tgs, Rtp, Rgs e Antenna dello Stretto. Nella sua tournée radiofonica per festeggiare i 30 anni di carriera, la cantante bolognese ha fatto tappa a Palermo e ha incontrato alcuni ragazzi e ragazze del fan club negli studi di Tgs ed Rgs ed è stata intervistata da Salvo La Rosa e Marina Mistretta.

Si è emozionata Laura Pausini quando ha ripercorso i suoi esordi e i suoi successi e quando ha rivisto un video con la sua esibizione al Festival di Sanremo nel 1993 e ha ascoltato la voce di Pippo Baudo la commozione l’ha portata alle lacrime. “Sono nella sua terra – ha detto la cantante – è una gioia, un’emozione grande”. Il 30 giugno inizierà il suo tour a Venezia a piazza San Marco che la vedrà impegnata in numerosi concerti nei palazzetti e in diretta, davanti ai suoi fan, ha annunciato “una sorpresa in Sicilia”.

Il messaggio di Laura: "Un buon inizio"

Nei mesi scorsi la Pausini aveva affidato il suo messaggio ai social: "Come molti di voi in questi anni di stop, ho avuto molto tempo da dedicare ai miei pensieri, a farmi domande sul mio passato e sul possibile futuro. Devo ammettere che mi sono sentita più volte persa, forse suggestionata da persone che attorno a me nel mio lavoro mi hanno fatto capire che non credevano più in me, comunque ci ho messo più di due anni a trovare il coraggio di non ascoltare più quelle parole che come bombe lasciavano cicatrici. Le stesse cicatrici che oggi mi servono per volare meglio, per andare a vedere cosa c’è dopo. Anche se nella mia vita ho vissuto tantissimo, non voglio sedermi sul passato, voglio dimostrare a me stessa e a chi mi giudica che la vita mi ha insegnato a combattere per le cose in cui credo. E io, credo che questo sia davvero UN BUON INIZIO. Da questo momento, questo nuovo capitolo, il nostro, è anche vostro! Oggi mi sento pronta a condividere questo cammino con voi, sempre al mio fianco!"

