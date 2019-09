Un video musicale per Messina, svelato il mistero di De Luca in maschera

Era solo un gioco ma con finalità benefiche, la promozione dell'immagine della città di Messina e un gesto di cortesia nei confronti di quattro giovani musicisti.

Sarà svelato oggi, in diretta a “I fatti vostri”, la trasmissione di Raidue condotta da Giancarlo Magalli, il “mistero” del mascheramento del sindaco De Luca vestito in tuta rossa e con la maschera di Salvador Dalì, come i protagonisti della serie tv spagnola “La Casa di Carta”.

De Luca ha prestato il suo volto in un video musicale, dal titolo “Messina Hora cero” (Messina ora zero) realizzato dal gruppo “Lucky Strike Quartet” come colonna sonora de “La Casa di Carta”, secondo lo stile della famosa serie tv.

Messina, De Luca come nella "Casa di carta": blitz in maschera a Villa Quasimodo - Foto Il sindaco De Luca travestito da personaggio della serie “La casa di carta“

Nessuna “carnevalata”, dunque, ma la partecipazione a un progetto che veicolerà il nome di Messina in tutto il mondo. De Luca oggi sarà a Roma non solo ospite di Magalli.

In serata, infatti, interverrà nella trasmissione di Mario Giordano “Fuori dal coro”, alle 21,40 su Rete4, per parlare dell'arrivo dei migranti in riva allo Stretto e delle baracche di Messina.

