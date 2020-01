Orgoglioso dei risultati e la sfida al Consiglio: il messaggio di fine anno di De Luca ai messinesi

La rivendicazione orgogliosa di quanto avviato e realizzato nel 2019 sia come sindaco della città metropolitana sia come amministrazione del comune capoluogo. La messa in sicurezza dei conti dell'ente locale con il "salva Messina", l'uscita dall'incubo dissesto, la drastica riduzione della massa debitoria.

Questi, ripete il sindaco di Messina, Cateno De Luca nel suo messaggio di fine anno, sono numeri e fatti. De Luca ha poi sottolineato l'impegno assiduo sui vari fronti del rispetto delle regole e della lotta all'illegalita, che vede in prima fila la polizia municipale e per il quale da più parti si levano minacce da parte di chi pensava di poter continuare ad alimentare traffici illeciti e forme di abusivismo completamente senza controllo. Ma De Luca ha ribadito che su questo percorso non si farà un passo indietro.

Sul piano politico e sui rapporti tesi e delicati con il consiglio comunale e sulle confermate novità che riguarderanno la giunta, il sindaco ha rinviato tutto al comizio in piazza municipio di oggi alle 18. In ogni caso, non ha escluso l'ipotesi di tornare al giudizio degli elettori per dare alla città una giunta che possa, essere sostenuta anche da una maggioranza consiliare.

© Riproduzione riservata