"In questa situazione nessuno è esente da colpe", lo afferma L'ex ministro Maria Stella Gelmini in vsita alle baracche di Messina. "Sono stato ministro - ha aggiunto - ma non conoscevo le baraccopoli di Messina".

"Adesso è importante lavorare tutti assieme maggioranza e opposizione. Questa vergogna dev' essere cancellata. Depositeremo in pochi giorni una legge speciale", ha concluso Gelmini.

