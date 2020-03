Esodo da Coronavirus verso la Sicilia, Musumeci: "Requisiremo struttura per quarantena in Calabria"

AGGIORNAMENTO DELLE 20,11: "A fine febbraio ho detto a quelli del Nord di non venire in Sicilia e sono stato attaccato, anche dai sindaci".



AGGIORNAMENTO DELLE 20,08: Musumeci: "La Sicilia è osservata da tutti con diffidenza ma dobbiamo prenderci una piccola rivincita sul piano dell'orgoglio: la sanità siciliana sta rispondendo in maniera puntuale all'emergenza"



AGGIORNAMENTO DELLE 20,05: "Sentimento di gratitudine per il personale sanitario che sta affrontando un sacrificio enorme"



AGGIORNAMENTO DELLE 20,02: "Prevediamo 2789 posti letti dedicati ai malati di coronavirus. Arrivano anche aiuti dal settore privato"



AGGIORNAMENTO DELLE 20,01: Razza: "Arrivano nuovi ventilatori per allestire terapie intensive".

AGGIORNAMENTO DELLE 19,55: Interviene l'assessore alla Salute Ruggero Razza: "Abbiamo previsto un picco di contagio che prevede di gestire le terapie intensive e le strutture sanitarie. La Sicilia è pronta? Possiamo gestire oggi 213 posti di terapia intesiva e dalle prossime settimane questo piano si estenderà fino a 587 posti di terapia intensiva"

AGGIORNAMENTO DELLE 19,53: "Dico ai sindaci e a tutti: di fronte alla morte di tanta gente e di fronte a un pericolo incombente che non risparmia nessuno evitiamo protagonismi e sgomitate. C'è tanto tempo per le polemiche ma in questo momento serve un minimo di responsabilità. Aiutatemi con il silenzio"

AGGIORNAMENTO DELLE 19,52: Musumeci:"Non sappiamo quando arriverà il picco, il nostro compito è di lavorore per non farci cogliere impreparati"

AGGIORNAMENTO DELLE 19,49: Musumeci:"Ci stiamo facendo carico delle persone senza tetto. Avremo bisogno dell'aiuto dei volontari"



AGGIORNAMENTO DELLE 19,44: Musumeci: "Previsti mille posti letto per quarantena di pazienti positivi asintomatici o paucisintomatici e chi non può andare in isolamento ma non può farlo perché mette a rischio contagio i familiari".



AGGIORNAMENTO DELLE 19,38: Musumeci: "Requisiremo una struttura ricettiva per ospitare le famiglie con particolari disagi e con anziani e bambini. Andranno in quarantena obbligatoria.

AGGIORNAMENTO DELLE 19,35: Musumeci:"Famiglie ferme a Villa San Giovanni arrivate senza ostacoli"

AGGIORNAMENTO DELLE 19,32: Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in diretta per affrontare il problema dell'esodo verso la Sicilia.

