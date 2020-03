Nuovi contagi da Coronavirus a Messina: oggi altri 29 casi in città

"L'80% degli anziani e degli operatori della casa di riposo Come d'Incanto sono positivi al Coronavirus. In città oggi ci sono altri 29 contagiati".

È la drammatica comunicazione del sindaco di Messina, Cateno De Luca, nella conferenza stampa odierna alla presenta dell'assessore Minutoli. A tenere banco è il caso della casa di riposo diventata ormai focolaio: "Dovremo sgomberare l'immobile ma per farlo serviranno tre giorni di tempo. Domani arriverà l'esito del resto dei tamponi. Gli operatori sono liberi di andare anche subito e di mettersi in autoisolamento ma io mi appello alla loro responsabilità".

In un solo giorno abbiamo 29 casi in più accertati in città. Nella provincia abbiamo in tutto

Altra questione calda del momento è quella dei continui esodi verso la Sicilia, affrontata a muso duro dal primo cittadino:

La vicenda di Villa San Giovanni è molto delicata - aggiunge De Luca -. Ci sono 0 macchine ferme da ieri, 90 persone tra cui 20 minori e una donna incinta. Perché nessuno si è fatto carico di questo problema? Nessuno inoltre mi ha trasmetto la motivazione che ha reso legittimo l'attraversamento dello Stretto della Renault

© Riproduzione riservata