Coronavirus a Messina, De Luca: "Entro il fine settimana i droni per controllare"

AGGIORNAMENTO DELLE 19,39: "Per le persone ferme a Villa San Giovanni la soluzione è di inviare la polizia municipale dei rispettivi comuni dove devono andare è che li scortino fino ai domicili e si assicurano che rimangono in quarantena"

AGGIORNAMENTO DELLE 19,26: "Entro il fine settimana avremo il nostro esercito di droni"

AGGIORNAMENTO DELLE 19,23: Appello di De Luca a Musumeci e a Razza per sbloccare la mala burocrazia

AGGIORNAMENTO DELLE 19,20: De Luca: "Domani operazione di sgombero della casa di riposo"

AGGIORNAMENTO DELLE 19,13: De Luca: "Evitiamo di far diffondere il virus per la mala burocrazia"

AGGIORNAMENTO DELLE 18,58: Minutoli: "Casi coronavirus in crescita a Messina e in provincia: 130 positivi accertati a Messina, 15 in pià di ieri. Ricoverati in 45. Sono 22 nel resto della provincia."

AGGIORNAMENTO DELLE 18,55: De Luca"Siamo nella fase di emergenza di tipo A e questo impone un tavolo permanente incardinato nel Dipartimento di Protezione Civile".

***

Anziani positivi al Coronavirus senza assistenza in una casa di riposo di Messina. È questo l’argomento al centro della conferenza stampa di oggi del sindaco Cateno De Luca, trasmessa in streaming su Rtp e Gazzettadelsud.it.

