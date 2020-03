Coronavirus, De Luca: "Una card per i messinesi in difficoltà e tagli agli stipendi di Palazzo Zanca"

Venti milioni di euro stanziati dal comune di Messina per dare vita a una card da distribuire alle famiglie per le spese di prima necessità e di generi alimentari. Lo ha annunciato il sindaco Cateno De Luca che ha parlato di una delibera che sarà operativa da lunedì.

"Il nostro obiettivo - ha detto il sindaco di Messina - è quello di non lasciare nessuno indietro o da solo, in questo momento. Grazie a una straordinaria risposta delle reti sociali e del volontariato non c'è nessuno che abbia chiesto finora aiuto che non lo abbia ricevuto".

De Luca vede Messina come un "laboratorio di solidarietà concreta con tutti gli strumenti che possiamo mettere in campo. Noi nel nostro piccolo lo faremo con questo stanziamento, non daremo soldi ma una card per le spese di prima necessità".

Il primo cittadino ha anche annunciato esenzione tributarie: "Non sospensioni - ha precisato - ma per il momento, finché dura l'emergenza, esenzioni".

"A tal proposito – conclude il sindaco Peloritano – ai 1.500 impiegati comunali dico questo: buona parte di voi è a casa e percepite lo stipendio, passatevi la mano sulla coscienza. Stiamo valutando se esistono le condizioni per inserire un contributo di solidarietà da parte degli inquilini del Palazzo, partendo dal sindaco, dalla giunta, dai consiglieri comunali e da tutti gli impiegati. Se per il mese di marzo e di aprile rinunciamo a una parte degli emolumenti e li mettiamo a disposizione delle famiglie più bisognose è cosa buona e giusta”.

