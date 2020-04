"L'emergenza in Sicilia non è finita e abbiamo già registrato un numero crescente di zone rosse e di morti. Non possiamo esporre la nostra città e la nostra Regione al rischio di andare incontro alla terribile tragedia che ha pesantemente colpito altre città e regioni italiane e che ha già pesantemente cominciato a colpire la nostra Regione". Lo afferma il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

© Riproduzione riservata