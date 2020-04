Coronavirus a Messina, il sindaco De Luca: "Ordinanza ancora valida"

"Si è messo in moto un sistema per fare fuori il sindaco De Luca dal suo ruolo. Ministro Lamorgese, io non mi inchinerò, lei può dare il colpo mortale al sindaco De Luca". Nuovo attacco del sindaco di Messina Cateno De Luca al ministro dell'Interno nella diretta su Facebook.

Poi si rivolge a Musumeci: "La limitazione delle navi che ha decreato sta causando assembramenti. Imponga ai vettori di fare due uscite e due ingressi per pendolari e viaggiatori".

Poi De Luca spiega che attraverso la banca dati è possibile individuare la destinazione dei viaggiatori che attraversano lo Stretto.

"Io interpreto la rabbia del siciliani", dice De Luca.

De Luca spiega anche come funziona la sua ordinanza sui controlli sullo Stretto con la richiesta di autorizzazione: "Non viene violata la privacy e non c'è nessuna limitazione, è prevista soltanto una modalità di ingresso che semplifica il sistema farlocco dei controlli previsti dal Ministero". Poi De Luca dice: "L'ordinanza è valida, fino a quando il Consiglio dei Ministri non si riunisce per annullarla".

Lunedì tutti gli esercizi commerciali rimarranno chiusi a Messina, ha ribadito De Luca. "Rimarranno aperti solo i panifici".

