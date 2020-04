Gli auguri di Pasqua del sindaco di Messina De Luca - Video

"Santa Pasqua a tutti voi e a noi sindaci che facciamo di tutto per garantire la vostra salute". Inizia così il videomessaggio di auguri del sindaco di Messina, Cateno De Luca. Il primo cittadino fa gli auguri a tutti: a chi sta negli ospedali, alle forze dell'ordine, a chi sta nelle attività che garantiscono i beni primari, a chi non può stare a casa, "ai nostri governanti che ogni tanto ci fanno impazzire ma che comunque continuano a svolgere il loro ruolo e a coloro che non hanno potuto dare l'estremo saluto ai propri cari".

Poi De Luca continua: "Questo virus cambierà le nostre abitudini e ci porterà a riflettere sui valori della fratellanza e dello stare assieme, ha minato le nostre libertà fondamentali" ma poi "ci sarà una nuova vita, siamo ormai in una fase che ci consente di poter sperare ma nella quale non possiamo sbagliare: dobbiamo continuare a stare a casa".

Infine: "Noi stiamo già lavorando al post coranavirus, ci sarà una nuoa vita per tutti. Sento sulla mia pelle la responsabilità del mio ruolo. Io ci sono, voi ci siete e assieme riprenderemo il cammino"

© Riproduzione riservata