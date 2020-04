Coronavirus, De Luca: "Validate 7783 richieste per la Messina Family Card"

Prosegue a buon ritmo la registrazione delle Family Card a Messina, a sostegno delle famiglie messinesi in difficoltà. Il sindaco Cateno De Luca, nel consueto appuntamento in diretta su Facebook, ha fatto il punto sull'evolversi dell'iniziativa per i messinesi con numero e precisazioni. "Il dato di oggi è che il numero delle domande validate è sceso, perché ci sono quelle annullate. Le istanze avevano quasi raggiunto il numero di 10.000. Di questo totale ne rimangono validate 7783. Oltre duemila quelle annullate", ha annunciato il primo cittadino di Messina.

"Chi ha dichiarato il falso, in relazione al bisogno per il sostegno alimentare, non può partecipare alle altre misure", ha sottolineato De Luca. "Si approfitta di uno stato di bisogno che c'è, ma è meno urgente o di dimensioni minori rispetto ad altri".

"Oltre il 50% sono rinunce collegate al bonus che è arrivato. Sono mille titolari di partita Iva i nuovi poveri del coronavirus che senza la Family Card cosa facevano?", ha detto De Luca. "La card non è cedibile, rimane nelle casse pubbliche e ne usufruirà chi ne avrà bisogno. Questo per evitare il traffico illecito dei buoni. Abbiamo voluto evitare la cessione", ha precisato il primo cittadino.

Nel corso della diretta De Luca è tornato sulla situazione che riguarda il transito sullo Stretto. "La richiesta formulata a Musumeci di introdurre altre due corse nei momenti di punta, mattina e pomeriggio, purtroppo è stata respinta. Questa è la situazione registrata per l'ennesima volta. Nave piena di macchine e persone a piedi".

"Ottanta macchine non si sono potute imbarcare, questa è la situazione del transito attraverso lo Stretto di Messina. Continuano a fregarsene", ha detto il sindaco in diretta sul profilo Facebook De Luca Sindaco di Messina.

