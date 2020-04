Messina, De Luca: "Consiglio comunale? Nessuno mi ha contattato"

Il sindaco di Messina Cateno De Luca, in diretta sulla pagina Facebook della Gazzetta del Sud nel consueto appuntamento per affrontare i temi che riguardano la città.

"Consiglio comunale? Nessuno è stato contattato, sindaco o assessori, per concordare data e orario della convocazione. Mi dispiace, siamo in trincea costantemente. Siamo in piena emergenza, ho chiesto se c'era una proposta di delibera e non mi è stato detto nulla. Non voglio fare polemica. Il regolamento prevede che il Consiglio si convoca in accordo con il sindaco per orario e data. Il facente funzione mi contatti e stabiliremo un orario. Possiamo stare quanto volete, anche dalle 22 ad oltranza", ha detto De Luca.

"Per la Family card, lunedì si completa la prima fase e il bando per le utenze lo pubblicheremo martedì. Entro lunedì sera, a chi tocca il bonus lo avrà, a chi non tocca riceverà una comunicazione con la motivazione dell'esclusione", ha detto De Luca sul sussidio per la spesa.

"Domani avremo il pulsante pronto nella piattaforma per erogare i voucher nella categoria C: sono circa 700mila euro per circa duemila utenti. L'impegno nostro è che lunedì notte si dovrà chiudere questa fase. Chi doveva chiedere ha chiesto, abbiamo dato a tutti il tempo di formulare la propria richiesta", ha aggiunto il primo cittadino.

