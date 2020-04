Messina, De Luca: "Fase 2? Bisogna avere il coraggio di prendere le decisioni"

Il sindaco di Messina Cateno De Luca, in diretta sulla pagina Facebook della Gazzetta del Sud nel consueto appuntamento per affrontare i temi che riguardano la città.

"Ringraziamo i cittadini e coloro che stanno contribuendo con donazioni, beni materiali e versamenti nei nostri conti correnti per aiutarci a sostenere i costi di questa guerra", ha detto De Luca.

"Fase 2? Bisogna avere il coraggio di prendere le decisioni. Tutto si è fatto in ritardo. Agli italiani bisogna dire quali sono le precondizioni per riaprire. Significa dire agli italiani che si devono preparare a una fase più o meno lunga. Bisogna avere il coraggio di tracciare gli orizzonti. Chi non ha coraggio di decidere non è degno di fare da guida", ha detto il sindaco di Messina.

"Chi sta sopra le nostre teste deve prendere le decisioni subito e non tra 20 giorni. Per un imprenditore questo cambia. La prima risposta va data al mondo imprenditoriale, partire Iva, autonomi. Devono sapere al più presto cosa fare", ha sottolineato De Luca.

"Ho disposto un'ordinanza, che firmerò stasera, che vieta a chiunque di sperimentare, installare e diffondere nel territorio di Messina, impianti con tecnologia 5G. Non consentiremo che si facciano queste installazioni", ha annunciato De Luca.

"Per quanto riguarda la Family Card, lunedì si chiude definitivamente l'esame di tutte le domande. Per la fascia C, su 2698 istanze ne abbiamo esitate in termini positivi 1612, cioè il 60% del totale. C'è una parte che si sta continuando ad esaminare. L'impegno è: o rilasciare il codice a barre per poter usufruire del bonus o la risposta del diniego con la motivazione", ha detto il sindaco.

© Riproduzione riservata