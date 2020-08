Pietro Bartolo: "Usare il Recovery Fund per potenziare la medicina del territorio"

Ospite del nuovo appuntamento con le interviste di Punto Covid è l'europarlamentare Pietro Bartolo, medico lampedusano che ha soccorso centinaia di migranti. Bartolo lancia un appello per evitare una seconda ondata di contagi suggerendo di sfruttare le somme del Recovery Fund per potenziare la medicina del territorio.

Sui migranti l'europarlamentare dice: "Non hanno niente di diverso dai turisti o dagli italiani, siano accolti come persone e, se necessario, sottoposti alla quarantena, ma in strutture dignitose".

