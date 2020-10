Coronavirus in Sicilia, Musumeci: "Fare la propria parte per evitare la paralisi, restiamo uniti"

"Dire che siamo in una condizione di particolare emergenza sarebbe sbagliato ma dire che stiamo tranquilli sarebbe altrettanto sbagliato. Siamo in una condizione che impone ad ogni di noi di fare la propria parte". Lo dice in un video il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

"Un'ordinanza elastica ma segue la linea del rigore. Se ognuno farà il proprio dovere potremo evitare di ricorrere ad altre misure ed evitare la paralisi completa. Restiamo uniti", aggiunge.

