Rivincita e crescita economica, gli auguri di Musumeci alla Sicilia VIDEO

«Un buon Natale in salute e in serenità. Pur consapevole dei tanti problemi che affliggono la nostra isola abbiamo la forza, la determinazione, l’adrenalina per affrontarli e superarli. E’ il momento in cui il Presepe ci restituisce la forza della nostra identità, il ricordo della nostra infanzia. Il Natale è il momento della pausa per poi riprenderci e guardare al nuovo anno con spirito di rivincita, perché questa terra nel 2022 può giocare una partita importante in termini di crescita economica». Così il presidente della Regione, Nello Musumeci, in un video messaggio di auguri ai siciliani. «Un augurio a nome mio e del governo regionale - aggiunge - che faccio a tutti, soprattutto a chi, per vari motivi, ha perso la speranza e noi abbiamo il dovere di restituirla»

