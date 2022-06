"Conte sei un pagliaccio". L'ex premier risponde al contestatore: "Non trovi un altro politico che viene e ti parla così" VIDEO

Ultime ore di campagna elettorale per le elezioni amministrative. Il presidente del Movimento Cinque Stelle, l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha dovuto far fronte ad una contestazione durante una tappa del suo tour elettorale in Sicilia (tra i comuni più importanti al voto Palermo e Messina). Un cittadino ha urlato "pagliaccio" all'ex premier. Da qui ne è un nato un vero e proprio faccia a faccia che è diventato subito virale sui social. Conte si è avvicinato al suo contestatore e gli ha risposto: "Qual è la posizione che ho cambiato? Se non riesci a dirla allora il pagliaccio sei tu". E ancora: "Non lo trovi un altro politico che viene e parla così".

