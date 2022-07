Regionali in Sicilia, Barbara Floridia candidata alle presidenziali: "Chiedo un'opportunità"

“In queste primarie chiedo di dare un’opportunità ad una figlia di questa terra, a chi in questa terra ci ha lavorato, ha studiato”. Così Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione, nel giorno della presentazione della sua candidatura in quota Movimento 5 Stelle alle Presidenziali del centrosinistra.

Al suo fianco il deputato regionale Antonio De Luca e la senatrice Grazia D’Angelo. “Sono stata indicata - spiega - anche per la mia esperienza di governo e, soprattutto, in un governo di coalizione. Il Ponte? Nessuna preclusione per lo sviluppo infrastrutturale, arrivo in ritardo, oggi, perché ho fatto un’ora di fila in autostrada arrivando da Venetico…”.

Floridia non parla del rivale messinese alle Regionali, Cateno De Luca, ma lo fa il suo omonimo, Antonio De Luca: “Chi cinque anni fa ha contribuito all’elezione di Musumeci, oggi si propone come qualcosa di diverso. Ma è solo un cambio di vestito, il nostro è un cambio di rotta”. Secondo la senatrice D’Angelo “in questa sfida, anche se non abbiamo mai fatto primarie, sappiamo di avere un grosso impatto. Tutti si spacciano per il nuovo, ma qual è il trascorso di chi parla di cambiamento?”.

