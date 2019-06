Norma con scozzetta di pescespada, le ricette di nonna Rita trionfano in Giappone - Video

Fino a qualche tempo fa non conosceva cosa fosse un hashtag. Nonna Rita, che ha imparato a cucinare da piccolissima, ha scoperto le potenzialità dei social per lasciare quel bagaglio di tradizioni culinarie, che un tempo si tramandavano non soltanto oralmente, ma facendo mettere letteralmente “mani in pasta” a figlie e nipoti che volevano imparare.

La cuoca, orgogliosamente moglie di pescatore, ha deciso di puntare sul pesce e quando è sbarcata su Instagram con la pagina "Amor di cucina" ha attirato la curiosità di CookPad, quel posto anche a portata di click, dove tutti cercano ricette: « Mi hanno contattato e chiesto se avevo voglia di condividere le mie ricette. Una grande soddisfazione perché i giapponesi sono estimatori della cucina italiana. Poi ho visto che era aperto un contest, che fanno in realtà periodicamente, e questo inverno è arrivata la richiesta di mandare una ricetta per il Giappone».

