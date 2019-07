Stromboli, l'asinella ferita durante l'eruzione sarà curata a Lipari

L’asinella «Camilla», che da otto anni era «in servizio» a Ginostra per trasportare residenti e turisti, dopo essere rimasta ferita nell’eruzione dello Stromboli avvenuta il 3 luglio scorso è stata trasferita oggi a Lipari.

Era stata curata in questi giorni nel borgo dell’isola dalla veterinaria Christine Berart, dai volontari dell’Enpa e di Legambiente. Il trasferimento è avvenuto con il traghetto ex Ngi, della Siremar. Al porto di Sottomonastero grande accoglienza per l’asinella che è stata «adottata» dal presidente di Legambiente, Luis Mazza, insieme ai volontari dell’Enpa. Nel suo ranch sarà in buona compagnia con altri asinelli. Insomma, per «Camilla» a Lipari comincia una nuova vita.

