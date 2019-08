Katia Castellano, l'attrice barcellonese volto giovane della televisione

In molti la ricorderanno per aver recitato sui canali Rai al fianco di Luca Zingaretti nella serie “Il Commissario Montalbano” o nei panni di un'alunna di una quarta elementare nella fiction “La mafia uccide solo d'estate 2” con Anna Foglietta e Claudio Gioè. Ad appena 10 anni la piccola attrice barcellonese Katia Castellano può già vantare un curriculum televisivo di tutto rispetto. Domani sera, su Video Mediterraneo, ricoprirà il ruolo di protagonista in “Adele”, il mediometraggio prodotto dal regista Paolo Inglese, Vincenzo Ferrara e dalla Vp casting.

L'attrice barcellonese da settembre frequenterà la prima media, ma al contempo studia danza, pattinaggio artistico e dizione.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata