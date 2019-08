Il giorno più importante dell'anno per i messinesi, quello della Vara. Una giornata ricca di eventi seguita passo dopo passo in diretta da Salvo La Rosa, Rosario Pasciuto e Salvatore De Maria. Tanti gli ospiti previsti nella postazione di via I Settembre, con due presenze fisse: quella di don Giuseppe Lonia e di Nino Principato. La diretta, in contemporanea su Rtp, Tgs e in streaming su Gazzettadelsud.it e Gds.it, viene realizzata con il supporto tecnico di VideoBank.

© Riproduzione riservata