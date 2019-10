I miracoli della Madonna di Giampilieri, la testimonianza: "Ha guarito anche i tumori" - Video

"Gli eventi straordinari, con la lacrimazione del volto di Gesù, sono iniziati il 21 ottobre del 1989. Una storia che ha cambiato la vita di tante anime che hanno trovato la conversione in questo luogo. Tantissime grazie, tantissimi miracoli sono avvenuti, casi di cancro al cervello guariti, donne che non potevano avere figli sono rimaste incinte. Sono tanti i gesti e i messaggi". A dirlo è Gaetano Licata, nipote della signora Pina Micali nella cui abitazione a Giampilieri Marina, 30 anni fa, sgorgò uno straordinario pianto dagli occhi di una sacra immagine del volto di Gesù.

"La scienza e la fede camminano sempre di pari passo, la mano di Dio può guidare anche la mano dei medici, ma una cosa non esclude l'altra - continua Licata -. Gli eventi straordinari sono ancora in atto e per questo abbiamo fatto un appello alla curia locale per poter analizzare una statua della madonna addolorata che da 5 anni versa olio profumato. Restiamo, infatti, a completa disposizione per fare tutte le indagini possibili a spiegare il caso".

© Riproduzione riservata