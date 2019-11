Ospedali dipinti, a Messina la cerimonia di conclusione del progetto - Video

Venerdì 8 novembre alle ore 10,30, presso l'Aula "F. Guzzetta" del Padiglione NI piano 2°del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina, saranno presentati i risultati della campagna di donazione on-line avviata a sostegno del progetto “Ospedali Dipinti” dall'Associazione ABC – Amici dei Bimbi in Corsia.

La raccolta avvenuta attraverso la piattaforma di crowdfounding Eppela.com ha fruttato oltre 13mila euro e grazie a questa somma sarà possibile dipingere anche la sala d'attesa del Padiglione NI. Ideatore del progetto, l'artista Silvio Irilli che con la sua creatività e generosità ha già reso più accoglienti vari ospedali pediatrici in tutta Italia, partendo dall'idea che per un bimbo ricoverato in ospedale trovarsi in un ambiente con delfini, tartarughe marine e altri personaggi che decorano le pareti, contribuisce sicuramente a rendere meno sgradevole il suo soggiorno.

A sposare l'iniziativa è stata l'Associazione ABC che giornalmente, tramite i volontari, contribuisce ad alleviare le sofferenze e le paure dei piccoli ricoverati, giocando con loro e raccontando le favole della buona notte. Sono stati ben 142 i sostenitori che hanno contribuito al finanziamento di “Ospedali Dipinti”, incrementando in maniera sostanziale la prima donazione di 5mila euro della società farmaceutica M.S.D..

Tra i sostenitori, anche tre scuole, una in città e due in provincia: l'Istituto Comprensivo di Torregrotta diretto dalla professoressa Barbara Oteri (plessi dislocati a Torregrotta e Monforte San Giorgio), l'Istituto Comprensivo "Stefano D'Arrigo" diretto dalla professoressa Laura Cappuccio (plessi a Venetico, Fondachello e Roccavaldina) e l'I.I.S. "Verona Trento" di Messina diretto dalla professoressa Simonetta Di Prima, (plessi in Via Ugo Bassi e Viale Giostra). Alunni e docenti hanno così fornito il loro importante contributo. Alle tre scuole e alla loro generosità verrà dedicata una targa, che sarà affissa nei locali del Policlinico. Silvio Irilli, effettuerà un sopralluogo, per consegnare l’opera finita alla fine del mese di febbraio. Alla conferenza stampa interverranno il direttore generale dell'Aou Policlinico Giuseppe Laganga, il direttore sanitario Antonino Levita, l’artista Silvio Irilli e Il presidente dell’Associazione ABC Nino Abbate.

“Si tratta - afferma il direttore generale dell'A.O.U. Policlinico Giuseppe Laganga - di un risultato assai significativo. Le donazioni dimostrano, ancora una volta, la vicinanza del territorio alla nostra Azienda. L'Associazione ABC, come molte altre, è continuamente impegnata per darci un fondamentale aiuto nel migliorare i nostri servizi e, soprattutto, sul fronte dell'umanizzazione delle cure. Assieme al direttore sanitario dott. Antonino Levita abbiamo deciso di fornire un ulteriore apporto al progetto, avvieremo, pertanto una nuova raccolta grazie ad appositi punti che verranno attivati all’interno del Policlinico e saremo proprio noi a dare un primo, concreto segnale che possa fungere da nuovo stimolo”.

© Riproduzione riservata