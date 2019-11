Avvocati messinesi cantano per il centro clinico Nemo Sud: il videoclip della canzone

Dopo il successo di "Canto per NeMO", lo scorso anno, con la voce dei giornalisti messinesi, anche per il prossimo Natale un coro di sensibilità e cuore stupirà tutti con un nuovo brano.

È il coro formato da più di 60 avvocati messinesi, che ci hanno messo la faccia (e la voce) per il centro clinico NeMO Sud: il video musicale "Canto per NeMO 2" - che gode del patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Messina - è stato proiettato in anteprima al Cinema Multisala Apollo.

Da ieri è online ed è un vero e proprio spot di solidarietà, che avvia una nuova campagna di donazioni a sostegno del centro clinico che dal 2013 è punto di riferimento per le persone affette da patologie neuromuscolari.

Anche stavolta a curare l’arrangiamento è stato Alessandro Silipigni, mentre il testo è stato scritto da Letizia Bucalo Vita. Dopo aver trascorso giorni a studiare il testo e le intonazioni della melodia, i professionisti hanno cantato sotto la guida di Alessandro Silipigni, che ha diretto e coordinato le riprese video, curando successivamente il montaggio insieme a Gaetano Sciacca. Le riprese di “Canto per Nemo 2” sono state realizzate anche in corsia. Qui gli avvocati hanno trascorso del tempo, ascoltando direttamente dai pazienti l’esperienza positiva vissuta nel centro clinico, e portato doni ai più piccoli. Successivamente, la tappa nello studio “T Records” di Alessandro Magnisi che, pro bono, ha supportato l'iniziativa con pazienza ed affetto.

