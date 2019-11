Messina, il "regalo più grande" di Tiziano Ferro al piccolo Dylan: «Sei un eroe» - Video

"Il regalo più grande" stavolta lo ha fatto uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano e non solo: Tiziano Ferro, che ha rivolto un pensiero al piccolo Dylan e alla sua famiglia.

«Ciao Dylan - ha detto l'artista di Latina - voglio mandarti un enorme abbraccio d'incoraggiamento. Sei forte, sei un campione, sei un eroe e non devi mollare mai. So che hanno anche organizzato una partita di calcio per te e questa è una cosa meravigliosa. Ti mando un abbraccio enorme e auguro il meglio a te e a tutte le persone che ti stanno accanto».

Intanto non si arresta la catena di solidarietà. Questa sera alle 21.45 al "Despar Stadium" di Bisconte si affronteranno l'Ac quantum e la nazionale "Donare è vita"

