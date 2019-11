Pranzo della solidarietà al Museo di Messina, in cucina lo chef stellato Heinz Beck

Oggi, nell’ambito della conferenza stampa di presentazione dell'evento "Pranzo della solidarietà", svoltasi presso la sala Alibrandi del Museo Regionale di Messina, soggetto promotore dell’evento, è intervenuto Heinz Beck , chef tre stelle Michelin, per supportare la campagna di raccolti fondi a favore dell’iniziativa.

Sostenitori del progetto saranno i cittadini, le associazioni, le imprese, adottando il pranzo per un povero, con un contributo da effettuare attraverso un bonifico bancario di €50,00, o multipli, fino ad un massimo di 5.000,00 euro, su carta e conto corrente, con IBAN IT29S0306967684510336883490, con la dicitura: Pranzo con un povero-MuME-29 dicembre 2019.

Il 29 dicembre messinesi poco fortunati e indigenti, fino ad un numero di cento persone, saranno accolti al Museo per un momento di condivisione, in un contesto di bellezza, con visite guidate alle opere e un pranzo all’interno degli spazi museali, non espositivi. Il pranzo sarà personalmente preparato dal cuoco tedesco. Alla conferenza stampa di lancio hanno partecipato il Direttore del Museo Orazio Micali e i partners Costanza Giotti e Micaela Stagno D’Alcontres.

