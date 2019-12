Ventinove giovani attori protagonisti dello spot video “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine"

“Bravissimi, motivati e super concentrati”: questo il commento soddisfatto del regista Fabio Schifilliti oggi, al termine delle riprese dello spot video per il progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, promosso dalla Ses per rilanciare l’interesse alla lettura e all’informazione di qualità tra i giovani, dalla Primaria all'Università.

Sul set, allestito nelle aule del collegio S. Ignazio e nei giorni scorsi negli spazi dell'Istituto comprensivo Manzoni Dina e Clarenza e del liceo Maurolico e in alcune edicole cittadine, i 29 giovani e giovanissimi attori hanno dato prova di grande professionalità, senza rinunciare al divertimento di un’esperienza particolare, sotto gli occhi ammirati dei genitori. Con loro la giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile del supplemento Noi Magazine, e Tina Berenato, che ha curato la campagna di comunicazione del progetto.

Due giornate di lavoro intenso ma gratificante, che ha visto gli studenti messinesi selezionati fra i tantissimi che si sono presentati al casting nei giorni scorsi, alle prese con l’acquisto e la lettura della Gazzetta del Sud in classe, iniziativa che da quest’anno, da loro l’opportunità di essere protagonisti dell’informazione attraverso uno strumento contemporaneo di grande valore.

A condividere l’esperienza delle riprese anche la docente dell’istituto comprensivo “Boer Verona Trento”, Rosaria Di Meo, e gli alunni della 4A indirizzo elettronica dell’istituto d’istruzione superiore “Verona Trento”, accompagnati dal professore Giuseppe Savoca che, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola lavoro, stanno seguendo un corso sulle tecniche d’illuminazione durante le riprese cinematografiche.

Gli studenti protagonisti dello spot sono: Emanuele Chiara e Cristina Geraci (Università di Messina), Ismael Kese (Verona Trento), Susanna Villari (Mazzini), Nicole Boemi (Annibale Maria Di Francia) e Claudio Calabrò (Gravitelli Pajno), i sei personaggi principali. Accanto a loro Sabrina Scrima e Giulia Giammillaro (Verona Trento), Marta Fleres, Isabelle Torregrossa, Aldo Candela e Marilisa Lo Re (Mazzini), Giovanni Morabito (Mazzini Gallo), Gennaro Falco, Mattia Mondo, Alessandro Ciprandi, Federico Pellitteri, Christian Di Natale, Federica Trocino, Davide Cucinotta e Agata Pollino (Gravitelli Pajno), Ilaria Rizzo, Martina Pistone, Ruben Beninato, Adriana Mazzeo e Adriana Alemanni (Albino Luciani), Niraj Pipitò, Gabriele e Serena Lazzara (S. Ignazio). Domani, su Gazzetta del Sud, un ampio resoconto di queste due entusiasmanti giornate e un’intervista al regista Fabio Schifilliti.

Lo spot sarà trasmesso nei prossimi giorni sui canali del network Ses e sui nuovissimi ledwall installati dalla società editrice sul prospetto dello stabilimento di via Bonino, sulle navi traghetto che attraversano lo Stretto e all'aeroporto di Reggio Calabria.

