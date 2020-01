Il tenore messinese Alberto Urso si difende dalle critiche: "Il mio genere musicale non è antico"

"Troppe volte mi sono sentito dire che il mio genere è antico e passato. Invece credo che, per fortuna, esistono delle canzoni che vanno al di là del tempo e delle mode. Per questo, un grande classico come quello che sentite, può essere cantato oggi nel 2020 da un ragazzo come me di 22 anni ed essere contemporaneo". Il tenore Alberto Urso condivide su Instagram un nuovo video, difendendosi da chi critica il suo genere musicale.

Vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso parteciperà al festival di Sanremo dal 4 all'8 febbraio, 70esima edizione condotta da Amadeus. Un inizio anno decisamente fortunato per il giovane tenore che, qualche giorno fa, a proposito della sua partecipazione al festival aveva scritto sui social: "La vittoria di Amici ha rappresentato per me un sogno diventato realtà e non sarò mai abbastanza grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, rendendo unico l’anno appena trascorso. Ora la splendida notizia che avrò l’opportunità di partecipare alla prossima edizione del festival di Sanremo: quando mi è stato detto non riuscivo a crederci, è davvero difficile trovare le parole giuste per esprimere a pieno ciò che provo e sento. Sanremo è un sogno, solo a pensarci mi tremano già le gambe".

