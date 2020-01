Frasi choc al GFVip, la moglie di Veneziano si scusa in tv: "Ha sbagliato, ma non è un violento"

Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip, per le frasi choc pronunciate contro Elisa De Panicis, la moglie di Salvo Veneziano è intervenuta a Mattino Cinque per chiarire la situazione.

Intervistata da Federica Panicucci, Giusy Merendino ha subito detto: "Chiedo scusa a nome di mio marito, non condivido nè la forma e nè il contenuto delle sue affermazioni".

Ha poi puntualizzato: "Mio marito non è la persona che viene descritta in questo momento. È una persona con cui vivo da più di 20 anni, è il padre dei miei figli. Non l'ho riconosciuto quando ha detto quelle frasi, ma posso assicurare che non è una persona violenta".

Dialogando con gli altri coinquilini della casa, Salvo Veneziano si era lasciato andare a dure critiche nei confronti di un'altra concorrente, Elisa De Panicis.

"Quella si merita due schiaffi così da spezzarle la colonna vertebrale. Roba da staccarle la testa e lasciarla con la pelle sul letto perché le ossa me le sono bevute, insomma da scannare", aveva detto. Frasi che avevano fatto indignare il web, che aveva dunque chiesto a gran voce l'espulsione del pizzaiolo siracusano.

Veneziano aveva già partecipato al reality durante la prima edizione nel 2000. Quest'anno era tornato nel ruolo di "Highlander".

Parlando della De Panicis, dunque, Veneziano aveva utilizzato delle frasi che hanno lasciato sbigottito il popolo degli internauti. Tutto è partito quando Veneziano e i suoi coinquilini hanno commentato l'abito indossato dalla De Panicis sul red carpet del Grande Fratello Vip, considerato molto succinto.

Ad ogni modo, la produzione del Grande Fratello Vip ha dunque deciso di eliminare dal gioco Veneziano: "Il provvedimento - si legge in una nota di Mediaset - è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma. Essere un concorrente - gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento - comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della casa".

