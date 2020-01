La Cucinotta sull'attacco della Caldonazzo: "Per lei non sono un'amica ma le voglio bene"

Intervistata da Caterina Balivo, Maria Grazia Cucinotta a Vieni da me replica alla dichiarazione Nathaly Caldonazzo nei suoi confronti.

La showgirl infatti aveva detto dell'attrice messinese: "Non la reputo una grande amica".

La Cucinotta dunque ha replicato in tv, dicendo: “Mi ha fatto male ma le devo il mio successo e le voglio comunque molto bene”.

E ancora, “non so perché ha rilasciato quelle dichiarazioni. Ci sono delle cose che capitano nella vita e non sono chiarite. La considero comunque una donna straordinaria”.

La Cucinotta, nonostante la dichiarazione della Caldonazzo, ha comunque voluto rendere omaggio alla loro amicizia: "Io la stimo molto e per me è una donna e un’artista fantastica”, ha detto.

Infine, "vorrei chiarire, è bello porterlo fare faccia a faccia". La Cucinotta si è detta grata alla Caldonazzo perchè, "è stata quella che mi ha introdotto a Massimo Troisi e che mi ha fatto fare ‘Il postino’, e per me resterà sempre la persona che ha reso possibile il mio successo. Quindi non mi va di polemizzare su una persona alla quale voglio bene”.

