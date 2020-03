affacciatialle18, così Messina ha risposto all'appello lanciato in tutta Italia

Anche Messina ha risposto all'appello lanciato in molte città d'Italia da amministratori e privati cittadini. A sposare l'iniziativa #affacciatialle18 i giornalisti Fausto e Gisella Cicciò che, mutando e adeguando la locandina social alla città dello Stretto, hanno invitato i messinesi ad affacciarsi ai balconi per cantare (oggi pomeriggio l'Inno di Mameli) tutti insieme. Un momento di condivisione per sentirsi più vicini che sarà replicato oggi e domani.

In questo video il pianista messinese Giovanni Renzo.

© Riproduzione riservata