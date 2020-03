Coronavirus, l'appello dei ragazzi di Messina: "Facciamo squadra anche se distanti"

Ylenia, Giovanni, Claudia, Luca, Micol, Umberto e padre Giuseppe: sono alcuni dei ragazzi del settore Acr dell’Azione Cattolica diocesana di Messina che hanno raggiungere i coetanei con questo video per far sentire la loro presenza, ricordando alcune regole di prevenzione, fondamentali in questo momento di emergenza Coronavirus, e lanciando la proposta di alcune attività da condividere attraverso le pagine Facebook e Instagram.

“In questo momento così particolare in cui dobbiamo riconsiderare le nostre abitudini e la quotidianità - hanno detto - dobbiamo sentirci vicini e far squadra, anche se fisicamente distanti. Quando tutto questo sarà finito ricominceremo ad abbracciarci, apprezzando quello che prima davamo per scontato”.

