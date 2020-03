In diretta sui social insieme a Jovanotti, Rosario Fiorello ha parlato del sindaco di Messina, Cateno De Luca, diventato un fenomeno social in questi giorni per il suo pugno duro contro chi non rispetta le restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus.

"Ha mandato tutti a quel paese - ha spiegato Fiorello a Jovanotti - e non ha fatto passare nessuno dallo Stretto di Messina". Jovanotti, divertito, ha dunque risposto: "A Messina scelgono sempre sindaci mitici".

© Riproduzione riservata