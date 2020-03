"Torneremo a volare", il messaggio in musica del coro messinese Note Colorate

Trenta voci, una sola melodia: quella del coro giovanile messinese “Note Colorate”, che ha scelto uno dei brani più “gettonati” del suo vasto repertorio, “You rase me up” di Josh Groban, per spronare i messinesi a non mollare, certi che “presto torneremo a volare in alto felici”.

I giovani coristi, che da 17 anni condividono il percorso musicale sotto la guida amorevole del maestro Giovanni Mundo, hanno scelto di proseguire nel loro impegno musicale “a distanza”, con l’ausilio di una videochat e un programma di registrazione.

© Riproduzione riservata