Coronavirus, messinesi a Parigi: "Qui ancora poche restrizioni ma si inizia ad avere paura"

In video chat con Salvatore De Maria i messinesi Serena Ragno, laureata in Scienze politiche, collegata da Parigi dove lavora alla Luis Vuitton; Giuseppe Aloe, ingegnere meccanico, lavora a Forlì per la Sampierana Spa e Fabrizio Creazzo che sempre a Parigi sta svolgendo un dottorato d'Eccellenza in chimica e fisica.

"Rispetto al problema del Coronavirus, qui a Parigi non siamo ai livelli italiani - spiega Serena - anche se ultimamente si inizia ad avere la percezione che la situzione possa aggravare. Si inizia ad avere un po' paura, anche se le restrizioni qui non sono come quelle italiane: si può uscire a fare una passeggiata, o praticare sport all'aperto".

© Riproduzione riservata