Coronavirus, giornaliste e comunicatrici palermitane cantano per la Protezione Civile

Sorrisi, balli in salotto, microfoni, scope e un po' di sana ironia per supportare la Protezione Civile con una raccolta fondi. È questa l'iniziativa di un gruppo di giornaliste e comunicatrici palermitane, che si è chiesto come poter essere di aiuto e sostenere moralmente e materialmente chi fronteggia l'epidemia lavorando in prima linea e da qui è nata l'idea di produrre un video a sostegno di fronteggia l'emergenza del Covid-19.

L'iniziativa è stata realizzata da Alessia Rotolo, Annalisa Riggio, Antonella Folgheretti, Antonella Rizzuto, Aurora Pullara, Caterina Damiano (nota anche come Myss Keta), Claudia D'Alessandro, Cristiana Rizzo, Eugenia Nicolosi, Federica Raccuglia, Federica Terrana, Francesco Lupo, Gabriella Insana, Giorgia Teresi, Giulia Cancilla,

Marta Genova, Marta Occhipinti, Milvia Averna, Sara Li Donni, Sefy Aiello, Simona Camarda, Nicoletta Fersini e Paola Pizzo.

“Abbiamo deciso di fare un video a supporto di chi ogni giorno aiuta gli altri: la Protezione Civile” spiegano. “Vorremmo strappare a tutti un sorriso in un momento di difficoltà e isolamento, per questo abbiamo imbracciato boa, pignate e manici di scopa, assoldato piante, animali domestici e bambini, appeso ad un chiodo la nostra dignità e girato questo video: il nostro contributo per raccogliere fondi e aiutare la protezione civile. Soli siamo forti, insieme siamo invincibili. Palermo è una città che ha sempre dimostrato di sapersi rialzare, reinventare e rinascere nei momenti di difficoltà, e adesso è il momento di far vedere che ci siamo, pronti anche noi anche se non siamo in prima linea, a sostenere chi ogni giorno scende in trincea e lotta affinché vada tutto bene. Costruiamo il domani insieme senza lasciare nessuno indietro. Torneremo ad abbracciarci ma intanto promettete di donare”

A commentare l'iniziativa anche il sindaco Leoluca Orlando. "Credo doveroso ringraziare le giornaliste palermitane che hanno promosso questa iniziativa coniugando l'amore per la nostra città con il senso della solidarietà. Questo momento di allegria, in questo momento difficile che la nostra comunità sta vivendo, si pone di diritto tra le tessere preziose del mosaico Palermo, che guarda ad un futuro migliore anche attraverso un sorriso, un piccolo gesto quotidiano, un sostegno virtuale che diviene solidarietà materiale. Questa è anche occasione per ringraziare ancora una volta tutti gli operatori dell'informazione, che in questi giorni difficili non si sono mai sottratti al loro impegno professionale".

Per la donazione di beni di prima necessità scrivi a: donazioni@protezionecivile. palermo.it. Per contributi economici a sostegno degli interventi sociali: IBAN IT29 E010 0504 6000 0000 0011 072. Intestato a Comune Palermo - emergenza Covid.

Il video è stato realizzato da Eugenia Nicolosi.

