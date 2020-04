"Il mare ci manca ma così salviamo la Sicilia dal Coronavirus", 3 messinesi oltre Stretto si raccontano

Nuova videochat condotta da Salvatore De Maria con messinesi che vivono fuori città.

In questa puntata, Silvia Romeo (laureata in Scienze Politiche) da Bruxelles, che lavora in un centro che si occupa di politiche giovanili; Emanuele Munafò, laureando alla magistrale in ingegneria a Torino e Paolo Ponzù, informatico che lavora per un'azienda a Milano.

Ponzù parlando della situazione Coronavirus a Milano ha sottolineato l'importanza di rimanere a casa, ponendo l'accento sulla scelta di rimanere fuori sede, e di non fare ritorno nella propria città d'origine.

