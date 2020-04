Coronavirus, le nuove testimonianze dei messinesi fuori città

I tre messinesi fuori sede in chat con Salvatore De Maria sono: Guglielmo Billè (fisioterapista con passione del canto) che vive in Svizzera; Gianmarco Orlando, attore che frequenta la scuola Holden di Torino e Alessio Giocondo, agente di polizia locale a Firenze.

Alessio Giocondo, in questi giorni di emergenza Coronavirus, si trova in prima linea sulle strade del capoluogo toscano per contrastare le uscite da casa fatte senza un reale motivo. "In generale qui - spiega - ci si comporta nel rispetto delle regole. Le nostre verifiche sono costanti, e comunque le persone controllate finora avevano davvero un reale motivo per stare fuori casa".

