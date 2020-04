Coronavirus, messinesi fuori città: "Poche precauzioni, a Milano tutto troppo tranquillo all'inizio"

Tre messinesi nella nuova videochat con Salvatore De Maria. Sono Claudia Russo che lavora a Milano nel campo della comunicazione; Salvo Grosso geologo a Rimini per un'azienda del gruppo IP e Salvatore Santoro che a Pisa, sta per conseguire la laurea in informatica.

"Qui a Milano abbiamo capito molto tempo prima che qualcosa stava succedendo - racconta Claudia Russo -. Già a fine gennaio hanno chiuso i voli da e per la Cina. Tuttavia, abbiamo continuato a vivere anche troppo tranquillamente. Tutto è andato avanti, anche con la Fashion Week evento che ha fatto arrivare al Nord gente da ogni parte del mondo. Fino a quando non è arrivato lo stop, quando si è verificato il primo caso di Coronavirus".

© Riproduzione riservata