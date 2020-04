Coronavirus, messinesi all'estero: "Quarantena in California, aziende chiuse ma liberi di circolare"

Tre nuovi messinesi in videochat con Salvatore De Maria. Si tratta di Damiana Catanoso, ingegnere aerospaziale che lavora alla Nasa in California, Roberto Scardino, laureato in Giurisprudenza a Trento dove sta concludendo la pratica forense e Antonio Paladini, laureato in ingegneria dei materiali al Politecnico di Milano dove vive e lavora per un'azienda che produce articoli in gomma.

"In California siamo stati i primi in America ad entrare in quarantena - spiega Damiana -. Aziende come la Nasa, Google sono state le prime a chiudere. Tuttavia c'è molta libertà di circolazione, per sport o per una passeggiata. Riusciamo a mantenere la distanza di sicurezza".

