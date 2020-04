Coronavirus, messinesi fuori sede si raccontano: "Al Nord la paura del Coronavirus è tangibile"

I messinesi fuori sede protagonisti di questa videochat di Salvatore De maria sono Claudio Camarda che a Palma de Mallorca svolge il ruolo di social media manager per un'azienda; Loredana Siracusano che a Brescia è co-founder all'accademia online per preparare gli aspiranti militari a superare i concorsi e Laura Cavalcante che a Barcellona è una marketing specialist in un'azienda del gruppo Benetton.

"La paura della gente è tangibile, si sente. Quando è iniziata l'emergenza ero in Sicilia - ha detto la Siracusano - e ho deciso io di tornare a Brescia, per motivi personali e di lavoro".

"La Spagna è simile all'Italia, anche qui i casi sono schizzati da un giorno all'altro", ha spiegato la Cavalcante.

