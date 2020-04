Coronavirus, docenti uniti da Verona ad Agrigento: la cover di "Impressioni di settembre"

Due docenti di musica, Alfonso Bonfiglio di Agrigento e Luigi Saldì, originario di Caltanissetta ma residente a Verona hanno deciso di realizzare un brano, vista l'emergenza Coronavirus.

Un omaggio alla Premiata Forneria Marconi con il loro famoso brano “Impressioni di settembre”.

"Anche in questo periodo così difficile di quarantena - scrivono sui social - non ci sono distanze, confini e limiti per la musica. Essa, pur rimanendo a casa, ci fa viaggiare in terre lontane".

