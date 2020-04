Nella nuova videochat di Salvatore De Maria in collegamento i messinesi Andrea Rifici che a Malta è brand manager di una società che imbottiglia prodotto per Coca Cola; Dino Puglia che a Bologna si è appana laureato in lingue e Osama Al Huaniti che a Torino ha conseguito la laurea in amministrazione e controllo aziendale.

"A Malta casi contenuti ma la vita è cambiata da un giorno all'altro", spiega Andrea Rifici.

© Riproduzione riservata