Avis Messina, insieme alle associazioni Fidapa, Acisjf, Duo Onlus, Admo, Fasted e Aido, torna in campo per diffondere la cultura della donazione.

Nonostante la risposta positiva ricevuta dalla cittadinanza nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia globale di COVID-19, la raccolta sangue non si ferma e per questo i rappresentanti delle sezioni messinesi si sono riuniti per far ripartire la campagna di sensibilizzazione.

