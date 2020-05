"Spieghiamo ai bambini cos'è il Coronavirus", riecco i Me contro Te: esce il nuovo fantalibro

Da Partinico a Milano dove, anche in piena pandemia, non hanno smesso di lavorare, rimanendo in contatto con i loro fan.

Loro sono i Me contro Te ossia Sofia Scalia (Sofì), 23 anni, e Luigi Calagna (Luì), 27, i famosi youtuber che, in queste settimane, hanno spiegato ai bambini il Coronavirus.

"Con i nostri video abbiamo tenuto molta compagnia ai bambini - hanno detto intervistati dal Corriere della Sera - e li abbiamo fatti giocare".

E ancora: "Abbiamo provato a spiegare cos’è il contagio, raccomandando loro di lavarsi bene le mani. Tanti genitori ci hanno ringraziato e fin dall’inizio dell’emergenza Covid ci hanno chiesto un nuovo libro per intrattenere i più piccoli".

E infatti proprio un nuovo libro dei Me contro Te è in arrivo. Si tratta del terzo fantalibro dal titolo "Sfida il Signor S con Luì e Sofì", e che riprende il personaggio del loro primo fortunato film, "Me contro Te il film-La vendetta del Signor S".

Ma qual è il segreto di tanto successo di questi due giovani siciliani. Loro stessi lo spiegano e dicono: "Penso che i bimbi sentano e capiscano che noi crediamo in noi stessi, che se vuoi davvero perseguire un sogno ce la puoi fare come abbiamo fatto noi, da un piccolo paesino della Sicilia".

