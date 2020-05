L’anno scolastico sta volgendo al termine e per alcune classi si avvicina anche il momento degli esami.

Abbiamo fatto il punto su come è andata la didattica a distanza messa in atto per la prima volta e velocemente, dal mese di marzo scorso, a causa dell’emergenza Coronavirus, con i docenti Nella Sgroi della scuola Catalfamo; Antonella Spadaro della scuola Manzoni di Messina; Antonino Ponzio del liceo classico Maurolico.

