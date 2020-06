Settimana della sclerosi multipla, a Messina un party in streaming per sensibilizzare e raccogliere fondi

Lo Stretto di Messina sarà il suggestivo scenario di "Live from Messina for AISM", un party in streaming che si estenderà a tutto il mondo al culmine della "Settimana nazionale della sclerosi multipla". L'AISM ha infatti scelto la musica per sensibilizzare e raccogliere fondi su una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale, una delle principali cause di disabilità nei giovani.

Appuntamento quindi sabato 6 giugno dalle ore 18.30 con una staffetta ricca di sorprese con tanti deejay che si altereranno alla consolle per farci divertire, cantare e ballare come solo la musica sa fare: unire tutti i popoli e abbattere tutte le barriere. Tutti sono chiamati alla call mondiale con l’hashtag #insiemepiùforti, in particolare in questo momento di emergenza, per sfidare tutte quelle barriere che portano le persone con SM a sentirsi sole. L’invito è “connettersi” tramite i canali social di AISM Facebook e YouTube, interagire usando gli hashtag #MSconnections #insiemepiùforti e collegarsi alla stanza virtuale di zoom per lasciare un messaggio durante la diretta. Saranno collegate anche le pagine facebook delle sezioni provinciali d'Italia.

Sarà anche una serata di raccolta fondi dove tutti verranno invitati a donare per AISM perché insieme siamo più forti. I fondi raccolti andranno a sostenere i servizi sul territorio. Permetteranno ad AISM di garantire le cure indispensabili e a dare un aiuto concreto. Stiamo vivendo un’emergenza senza precedenti, che ha cambiato improvvisamente le priorità di tutti noi. Le persone con sclerosi multipla sono colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus: a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautela e devono essere garantite le risposte di cura, di assistenza e di supporto.

E sulla pagina Facebook di Gazzetta del Sud è andata in onda una diretta condotta dal giornalista Salvatore De Maria che ha avuto come ospiti gli organizzatori dell'eventp: la presidente dell'Aism Sicilia Debora Chillemi, Alfredo Finanze della Mediterranea Eventi. Presente anche il giornalista di Gazzetta del Sud Alessandro Ricupero.

La Settimana nazionale costituisce l’annuale appuntamento di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla - con l’aggiornamento sui temi relativi alla malattia, in particolare la ricerca, e più in generale con l’informazione sulla sclerosi multipla (SM). Una settimana ricca di appuntamenti per parlare e far conoscere la malattia. Oggi più che mai l’informazione a 360° sulla SM diventa fondamentale per superare l’emergenza Covid-19, che ognuno di noi sta vivendo, e che colpisce ancora più forte chi vive in condizioni di fragilità, come le persone con sclerosi multipla, che in questo periodo hanno dovuto affrontare ulteriori difficoltà. Per questo dobbiamo parlare ancora di più di SM, di risposte alle persone e alle rete di assistenza.

La Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, giunta alla dodicesima edizione, è iniziata sabato 30 maggio con la Giornata mondiale della sclerosi multipla, promossa da AISM con la Federazione Internazionale Sclerosi Multipla (MSIF). Si tiene fino al 7 giugno, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Un’occasione per esplorare il mondo della ricerca. I ricercatori FISM parleranno dei loro studi e con loro si farà il quadro dello stato della ricerca in Italia e nel mondo. Tanti gli ambiti di ricerca in cui sono coinvolti i ricercatori: dalla ricerca finanziata dal Bando FISM ai progetti speciali su temi quali le cellule staminali, la SM Progressiva, i nuovi trattamenti, Dieta e SM, la riabilitazione e le neuroimmagini, la neurodegenerazione e la neuroprotezione, fino al progetto in corso sul legame tra SM e Covid-19. Tutti questi contributi saranno proposti tramite approfondimenti online e interviste in un ricco programma di appuntamenti che sarà possibile seguire sul sito www.aism.it e sui social dell’Associazione per tutta la settimana.

#insiemepiùforti è la campagna AISM attivata sull’emergenza covid-19. L’AISM è una associazione fatta di persone con SM e oggi le persone con SM sapranno vincere anche questa battaglia come tante battaglie vinte e tanti diritti conquistati nel corso di 50 anni La campagna è on air https://emergenzacoronavirus.aism.it/ sui profili social con #insiemepiùforti. È possibile donare anche al 45512: il numero solidale di AISM. Gli importi della donazione sono di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali.

