Lampedusa, tartaruga Caretta Caretta deposita le uova davanti ai turisti

Ieri sera intorno alle 22,00 una tartaruga Caretta caretta ha attraversato le acque del porto di Lampedusa e si è diretta sulla spiaggia della Guitgia, una delle più frequentate dell’isola: dopo aver percorso alcuni metri sulla sabbia ha deposto le sue uova, regalando ai turisti ed ai lampedusani presenti un meraviglioso spettacolo.

“Ogni volta che si ripete questo ‘miracolo della natura’ per noi è una gioia – dice il sindaco Totò Martello – la nostra isola continua ad essere la ‘casa’ delle tartarughe Caretta caretta, che evidentemente scelgono i loro nidi non solo in luoghi appartati ma anche in spiagge frequentate”.

La zona della Guitgia nella quale sono state depositate le uova è stata delimitata e sarà tenuta sotto osservazione da Legambiente, in sinergia con il personale dell’Area Marina Protetta delle Isola Pelagie. La schiusa è prevista fra circa 60 o 70 giorni.

